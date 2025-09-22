Кредит, оформленный мошенниками, можно оспорить в суде

Верховный суд принял важное решение для граждан, на которых мошенники оформили кредит. Пострадавшим будет проще добиться списания займа.
Россиянин узнал, что мошенники от его имени оформили кредит и похитили деньги. В тот же день он написал заявление о мошенничестве и обратился в суд. Но ему отказали. Три суда постановили, что при входе в банковскую систему вводили логин и пароль, а код для подтверждения пришел на номер телефона гражданина.
В Верховном суде решили иначе. В высшей инстанции напомнили, что необходимо убедиться в том, что именно гражданин оформлял кредит. Того факта, что кто-то совершил определенные технические действия, недостаточно для этого.
Верховный суд отправил дело на пересмотр, указав, что судам нужно разобраться в том, кто именно взял кредит, прежде чем признавать договор действительным или недействительным, пишет «РГ».