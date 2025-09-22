Кредит, оформленный мошенниками, можно оспорить в суде

Россиянин узнал, что мошенники от его имени оформили кредит и похитили деньги. В тот же день он написал заявление о мошенничестве и обратился в суд. Но ему отказали. Три суда постановили, что при входе в банковскую систему вводили логин и пароль, а код для подтверждения пришел на номер телефона гражданина.