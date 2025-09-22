Студенты из Хабаровского края нашли в Приморье сокровища древних культур

В Хабаровском крае студенты пятого курса исторического факультета Амурского гуманитарно-педагогического университета завершили масштабную экспедицию в Приморском крае. С 26 июня по 5 сентября они участвовали в спасательных раскопках на памятниках «Сельденая-1» и «Тихая заводь-2» в Большом Камне, где строится металлопродуктовый завод.
За два месяца ребята исследовали жилища древности и собрали коллекцию предметов: каменные тёсла, топоры, наконечники стрел, грузила, орудия из обсидиана и костей, а также керамику. Особый интерес вызвали находки, относящиеся к Зайсановской и Янковской культурам, существовавшим на Дальнем Востоке в эпоху раннего железного века. Янковская культура (примерно III-IV тысячелетия до нашей эры) известна глиняной посудой с орнаментами и рыболовными грузилами, а Зайсановская — более древними традициями обработки камня и костяных орудий.
— Мы копали памятник периода раннего железного века, нашли множество керамики и орудий труда. Всё это позволяет узнать быт культур, канувших в Лету, — поделился впечатлениями участник экспедиции Иван Еремеев.
Экспедиция стала практикой для будущих историков и одновременно важным вкладом в сохранение наследия Дальнего Востока, — сообщает сайт АмГПГУ.