Студенты из Хабаровского края нашли в Приморье сокровища древних культур

За два месяца ребята исследовали жилища древности и собрали коллекцию предметов: каменные тёсла, топоры, наконечники стрел, грузила, орудия из обсидиана и костей, а также керамику. Особый интерес вызвали находки, относящиеся к Зайсановской и Янковской культурам, существовавшим на Дальнем Востоке в эпоху раннего железного века. Янковская культура (примерно III-IV тысячелетия до нашей эры) известна глиняной посудой с орнаментами и рыболовными грузилами, а Зайсановская — более древними традициями обработки камня и костяных орудий.