Прокуратура контролирует расследование пожара на складе в Уссурийске

В воскресенье, 21 сентября, в Уссурийске произошло крупное возгорание на складе хозяйственных материалов на улице Резервной. По предварительным данным, площадь пожара составила не менее 1,2 тысячи квадратных метров. На месте работали пожарные подразделения МЧС России, которые проводят мероприятия по ликвидации огня. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — «Дальний Восток».
Для координации деятельности специальных служб и контроля за расследованием на место происшествия выехал представитель прокуратуры. Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства о пожарной безопасности, а также проверит законность занятия земельного участка и эксплуатации складских помещений.
Ход и результаты процессуальной проверки по факту произошедшего взяты на особый контроль прокуратурой. Устанавливаются все обстоятельства и причины возгорания, а также возможные виновные лица. Информация о последствиях пожара и возможных пострадавших уточняется.