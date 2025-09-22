Прокуратура контролирует расследование пожара на складе в Уссурийске

В воскресенье, 21 сентября, в Уссурийске произошло крупное возгорание на складе хозяйственных материалов на улице Резервной. По предварительным данным, площадь пожара составила не менее 1,2 тысячи квадратных метров. На месте работали пожарные подразделения МЧС России, которые проводят мероприятия по ликвидации огня. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — «Дальний Восток».