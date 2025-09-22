Ричмонд
В школе № 59 Владивостока открыли мемориальную доску Сергею Ефремову

Торжественная церемония открытия мемориальной доски Герою России полковнику Сергею Ефремову прошла сегодня в школе № 59 Владивостока, где учился будущий офицер.

Источник: Соцсети

В мероприятии приняли участие родственники, ученики, представители общественности и первый заместитель главы администрации города Сергей Дмитриенко, сообщили в администрации города.

Сергей Ефремов, вице-губернатор Приморского края и основатель добровольческого отряда «Тигр», погиб 2 февраля 2025 года при выполнении боевого задания в Курской области. Он был удостоен звания Героя России (посмертно), а также награждён Георгиевским крестом и почётными званиями Героя ДНР и Героя Приморского края.

Выпускник школы прошёл путь от суворовского училища до командира морпехов Тихоокеанского флота. В 2022 году возглавил добровольческий отряд «Тигр», который стал одним из наиболее эффективных подразделений. Память героя почтили минутой молчания, а школьники возложили цветы к мемориальной доске.