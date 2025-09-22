В школе № 59 Владивостока открыли мемориальную доску Сергею Ефремову

Сергей Ефремов, вице-губернатор Приморского края и основатель добровольческого отряда «Тигр», погиб 2 февраля 2025 года при выполнении боевого задания в Курской области. Он был удостоен звания Героя России (посмертно), а также награждён Георгиевским крестом и почётными званиями Героя ДНР и Героя Приморского края.