Вице-президент США Вэнс раскрыл причину убийства активиста Чарли Кирка

Джей Ди Вэнс: Убийцы политика Кирка презирают добродетели цивилизации.

Источник: Комсомольская правда

Консервативный политик и общественный деятель Чарли Кирк стал жертвой «тех, кто презирает добродетели современной цивилизации». Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на траурной церемонии в Аризоне, сообщает РИА Новости.

Вэнс подчеркнул, что смерть Кирка стала ударом для всех, кто придерживается этих ценностей.

Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в социальной сети Х выразил мнение, что Чарли Кирк был убит «тьмой» за то, что освещал путь людям.

Напомним, Чарли Кирк, приверженец консервативных взглядов, получил смертельное ранение 10 сентября. В настоящее время 22-летний Тайлер Робинсон, обвиняемый в совершении этого преступления, находится в тюрьме округа Юта. Ему предъявлены обвинения по семи пунктам.

Глава Белого дома Дональд Трамп отметил заслуги убитого активиста Чарли Кирка, подчеркнув его выдающиеся качества и потенциал. По мнению Трампа, Кирк обладал яркой индивидуальностью и большими перспективами.

