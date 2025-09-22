Вице-президент США Вэнс раскрыл причину убийства активиста Чарли Кирка

Консервативный политик и общественный деятель Чарли Кирк стал жертвой «тех, кто презирает добродетели современной цивилизации». Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на траурной церемонии в Аризоне, сообщает РИА Новости.
Вэнс подчеркнул, что смерть Кирка стала ударом для всех, кто придерживается этих ценностей.
Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в социальной сети Х выразил мнение, что Чарли Кирк был убит «тьмой» за то, что освещал путь людям.
Напомним, Чарли Кирк, приверженец консервативных взглядов, получил смертельное ранение 10 сентября. В настоящее время 22-летний Тайлер Робинсон, обвиняемый в совершении этого преступления, находится в тюрьме округа Юта. Ему предъявлены обвинения по семи пунктам.
Глава Белого дома Дональд Трамп отметил заслуги убитого активиста Чарли Кирка, подчеркнув его выдающиеся качества и потенциал. По мнению Трампа, Кирк обладал яркой индивидуальностью и большими перспективами.