На юге КНР за неделю выявили 2,4 тыс. случаев заражения вирусом чикунгунья

Не менее 2426 случаев заражения вирусом чикунгунья было выявлено с 14 по 20 сентября в провинции Гуандун на юге Китая, сообщил региональный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Эпицентр вспышки находится в городе Цзянмэне, где зафиксировали 2238 подобных фактов. В связи со сложившейся ситуацией местные власти объявили третий (относительно высокий) уровень реагирования в области здравоохранения.
Такой режим вводится, если возникает вспышка на уровне города.
Напомним, в конце августа вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев в беседе с aif.ru рассказал, что вирус чикунгунья передается человеку с укусами комаров. Вследствие этого в местах распространения этой лихорадки следует защищаться именно от указанных насекомых.