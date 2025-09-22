На юге КНР за неделю выявили 2,4 тыс. случаев заражения вирусом чикунгунья

Напомним, в конце августа вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев в беседе с aif.ru рассказал, что вирус чикунгунья передается человеку с укусами комаров. Вследствие этого в местах распространения этой лихорадки следует защищаться именно от указанных насекомых.