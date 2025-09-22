Суд взыскал десятки миллионов с экс-мэра Владивостока

По данным прокуратуры, с 2005 по 2012 год из муниципальной собственности было выведено более 130 объектов недвижимости с кадастровой стоимостью свыше 700 млн рублей. Установлено, что коррупционные доходы направлялись на создание строительных компаний и предприятий по торговле морепродуктами, суммарная капитализация которых оценивается в 5,3 млрд рублей.