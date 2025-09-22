Суд взыскал десятки миллионов с экс-мэра Владивостока

В бюджет вернули более 40 млн рублей.
В бюджет Владивостока возвращено более 40 млн рублей, которые были потеряны из-за незаконной продажи земли на сопке Шошина по заниженной цене. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.
«Прокуратура через суд вернула в городской бюджет более 40 млн рублей, утраченных в результате незаконной продажи муниципальной земли на сопке Шошина. Речь идет об участке площадью 1,1 га в районе улицы Верхней во Владивостоке», — говорится в telegram-канале надзорного ведомства.
В 2016 году три гражданина — собственники гаражей общей площадью 250 квадратных метров — приобрели спорный участок по льготной цене, составлявшей лишь 5% от кадастровой стоимости. Они заплатили 3 млн рублей при реальной стоимости земли свыше 60 млн рублей. В июне 2020 года они перепродали участок застройщику ООО СЗ «Смарт Девелопмент» за 90 млн рублей.
Прокурор Владивостока предъявил к трем гражданам иск о взыскании неосновательного обогащения в размере разницы между кадастровой стоимостью и фактически уплаченной ценой — 40 млн рублей. Первоначально суд отказал в удовлетворении иска, но после апелляционного представления прокуратуры решение пересмотрено.
Суд апелляционной инстанции удовлетворил требования прокурора в полном объеме, признав сделку недействительной и взыскав средства в бюджет. Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.
У бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева и его семьи был изъят 821 объект недвижимости. Соответствующий иск Генпрокуратуры РФ удовлетворил Ленинский районный суд. Все имущество передано в федеральную собственность, а с ответчиков взыскано более 590 миллионов рублей.
По данным прокуратуры, с 2005 по 2012 год из муниципальной собственности было выведено более 130 объектов недвижимости с кадастровой стоимостью свыше 700 млн рублей. Установлено, что коррупционные доходы направлялись на создание строительных компаний и предприятий по торговле морепродуктами, суммарная капитализация которых оценивается в 5,3 млрд рублей.