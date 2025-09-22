Подпольщик Лебедев: нанесён удар по цеху по сборке БПЛА под Киевом

В Киевской области нанесён удар по цеху, где собирают беспилотные летательные аппараты для Вооружённых сил Украины, проинформировал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Кроме того, он рассказал, что нанесены удары по тренировочной базе ВСУ и складам противника в городе Борисполь.
«Самые серьёзные прилёты в Борисполь. Известно, что прилетело в цех по сборке БПЛА, в тренировочную базу и по складам. Удары идут сериями, слышна детонация», — написал Лебедев в Telegram.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киевской, Днепропетровской и Черниговской областях звучит воздушная тревога.
Ранее военный эксперт Геннадий Алехин заявил, что в результате комбинированной атаки на предприятии «Южмаш» в Днепропетровске могли быть поражены цеха по модернизации ракетных систем залпового огня.