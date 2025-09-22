Ричмонд
Горячая вода возвращается в 40% жилых домов Хабаровска

На ТЭЦ-1 завершились ремонтные работы.

Источник: Хабаровский край сегодня

С 13 по 21 сентября на хабаровской ТЭЦ-1, которая обеспечивает горячим водоснабжением 40% домов и объектов инфраструктуры города, проводились ремонтные работы оборудования, и была выполнена остановка теплоцентрали. В настоящий момент все необходимые процедуры завершены, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В ночь на 22 сентября выполнено заполнение магистральных сетей. Достигнут норматив подачи воды на выходе +61 градус, давление соответствует норме.

В пресс-службе СП «Хабаровские тепловые сети» АО «ДГК» подчеркнули, что если у потребителя отсутствует горячая вода, то следует обращаться в свою управляющую компанию.