Горячая вода возвращается в 40% жилых домов Хабаровска

С 13 по 21 сентября на хабаровской ТЭЦ-1, которая обеспечивает горячим водоснабжением 40% домов и объектов инфраструктуры города, проводились ремонтные работы оборудования, и была выполнена остановка теплоцентрали. В настоящий момент все необходимые процедуры завершены, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».