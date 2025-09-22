Ричмонд
Россиянам объяснили, как мошенники могут украсть их данные: влияет даже заказ пиццы

МВД: Мошенники могут похитить личные данные после одного заказа пиццы.

Источник: Комсомольская правда

После заказа пиццы злоумышленники могут получить доступ к личной информации человека. Об этом предупреждает МВД в своих материалах, которые цитирует РИА Новости.

«Даже если человек не публикует информацию в социальных сетях, это не означает, что его персональные данные в безопасности. В современном мире цифровой след человека формируется не только через соцсети», — отмечается в тексте.

Уточняется, что мошенникам интересны личные данные каждого человека, поскольку они позволяют им обманывать друзей и родственников жертвы.

Каждый аккаунт на черном рынке имеет свою собственную ценность, заключает ведомство.

Ранее сообщалось, что злоумышленники придумали метод кражи номера сим-карты, и главным их инструментом стала доверчивость людей. IT-специалист Илья Назаров раскрыл детали этого процесса, включая использование электронной eSIM.

Также известно, что мошенники стали рассылать тревожные уведомления и оставлять свой номер телефона, на который просят немедленно перезвонить. Подобная схема помогает им обходить системы безопасности банков и операторов связи.