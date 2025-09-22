Четыре из пяти россиян верят в инопланетян: пришельцы просто скрываются от людей

Почти 80% россиян верят, что на просторах Вселенной обитают и другие разумные существа. Обо этом свидетельствуют данные опроса аналитического центра ВЦИОМ.
Скорее верят в существование других разумных цивилизаций 79 опрошенных, информирует РИА Новости. При этом среди мужчин таких больше, чем среди женщин (соответственно 83 и 76 процентов).
Более трети (36%) опрошенных думают, что разумные инопланетяне не посещали нашу планету в то время как почти половина (46%) не исключают такую возможность.
Рассуждая о намерениях предполагаемых инопланетных визитёров, 61% респондентов заявили, что их целью может быть наблюдение за людьми, 19% думают, что инопланетяне будут налаживать сотрудничество с людьми, а 10% опасаются инопланетной агрессии.
