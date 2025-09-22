Капсула времени с предупреждением о гибели человечества оказалась памятным ящиком XIX века

Внутри находились три книги, среди которых альманах 1875 года и роман The Huguenot Lovers К. П. Э. Бёргвина, а также тканевый конверт и серебряная монета. Бумажные предметы были повреждены влагой и сохранились частично. Газеты конца XIX века указывали, что капсула могла содержать изображение Авраама Линкольна в гробу и предметы, связанные с Гражданской войной. Эти сведения не подтвердились: размеры контейнера оказались меньше предполагаемых, а материалом был свинец, а не медь.