В Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

Взрывы произошли в городе Сумы на севере Украины, информирует «24-й канал».
«В Сумах слышны взрывы», — рассказал украинские журналисты.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумсккой области звучит воздушная тревога.
Кроме того, сирены включены в Киевской, Днепропетровской и Черниговской областях.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Киевской области нанесён удар по цеху по сборке беспилотных летательных аппаратов для Вооружённых сил Украины.