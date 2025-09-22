Ричмонд
В Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

По данным подполья, взрывы также произошли в Киевской области.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в городе Сумы на севере Украины, информирует «24-й канал».

«В Сумах слышны взрывы», — рассказал украинские журналисты.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумсккой области звучит воздушная тревога.

Кроме того, сирены включены в Киевской, Днепропетровской и Черниговской областях.

Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Киевской области нанесён удар по цеху по сборке беспилотных летательных аппаратов для Вооружённых сил Украины.