«Не взлетим, так поплаваем»: пьяный омич разогнался и улетел в кюветный водоем

Его автомобиль на большой скорости перевернулся и слетел в кювет, наполненный водой. В результате ДТП мужчине понадобилась медицинская помощь. Как установили госавтоинспекторы, гонщик оказался злостным нарушителем: он не имел прав на управление транспортным средством, и за рулем находился с признаками опьянения.