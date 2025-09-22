«Не взлетим, так поплаваем»: пьяный омич разогнался и улетел в кюветный водоем

О серьезном дорожно-транспортном происшествии, случившимся 21 сентября на автодороге Тюкалинск—Называевск, сообщил телеграм-канал «Омская полиция». В результате ДТП водитель оказался в больнице, а автомобиль требует серьезного ремонта.
Информация о разбитой машине, находящейся в кювете, поступило в дежурную часть МО МВД России «Тюкалинский» в 11:50 часов. Сообщалось, что в ДТП есть пострадавший. Выехавшие на место аварии сотрудники полиции установили следующий факт происшествия: 52-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» не справился с управлением на автодороге Тюкалинск—Называевск.
Его автомобиль на большой скорости перевернулся и слетел в кювет, наполненный водой. В результате ДТП мужчине понадобилась медицинская помощь. Как установили госавтоинспекторы, гонщик оказался злостным нарушителем: он не имел прав на управление транспортным средством, и за рулем находился с признаками опьянения.