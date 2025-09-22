В Госдуме предложили ограничить доходы руководителей в России

Миронов предложил ограничить зарплаты руководителей госучереждений.
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» и глава думской фракции Сергей Миронов предложил правительству ограничить зарплаты руководителей государственных медицинских и образовательных учреждений. Обращение с соответствующей инициативой Миронов направил премьер-министру Михаилу Мишустину.
«Представляется необходимым рассмотреть вопрос об установлении специального правила … заработная плата руководителя не должна превышать среднюю заработную плату по соответствующему учреждению более чем на 100%», — приводят слова Миронова РИА Новости. Он пояснил, что ограничение — это управленческая надбавка, отражающая уровень ответственности руководителя.
Депутат уточнил, что эту надбавку необходимо юридически и экономически привязать к зарплате персонала, чтобы обеспечить справедливость и прозрачность оплаты труда в бюджетной сфере. Инициатива связана с общественными дискуссиями о значительном разрыве в доходах между обычными работниками и администрацией государственных организаций.
Ранее Сергей Миронов уже выступал с инициативами по защите трудовых прав работников бюджетной сферы, в том числе предлагал ввести мораторий на сокращение штатов и зарплат медиков. В феврале 2025 года Минтруд представил новый показатель для мониторинга соблюдения трудовых гарантий медицинских специалистов, что стало частью усилий по обеспечению справедливой оплаты труда и сохранению кадрового потенциала в государственных учреждениях.