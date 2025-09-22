В Госдуме предложили ограничить доходы руководителей в России

Ранее Сергей Миронов уже выступал с инициативами по защите трудовых прав работников бюджетной сферы, в том числе предлагал ввести мораторий на сокращение штатов и зарплат медиков. В феврале 2025 года Минтруд представил новый показатель для мониторинга соблюдения трудовых гарантий медицинских специалистов, что стало частью усилий по обеспечению справедливой оплаты труда и сохранению кадрового потенциала в государственных учреждениях.