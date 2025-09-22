Ярославский аэропорт Туношна временно ограничил прием и выпуск самолетов

Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в Туношне.
В ярославском аэропорту Туношна утром ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что мера необходима для обеспечения безопасности полетов.
Представители Росавиации не уточнили, с какими именно причинами связано решение о введении ограничений. Все изменения в расписании рейсов будут доводиться до пассажиров через официальные каналы аэропорта и авиакомпании. Сроки снятия ограничений пока не определены.