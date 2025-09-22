Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ярославский аэропорт Туношна временно ограничил прием и выпуск самолетов

В ярославском аэропорту Туношна утром ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в Туношне.

В ярославском аэропорту Туношна утром ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

Представители Росавиации не уточнили, с какими именно причинами связано решение о введении ограничений. Все изменения в расписании рейсов будут доводиться до пассажиров через официальные каналы аэропорта и авиакомпании. Сроки снятия ограничений пока не определены.