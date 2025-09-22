В Госдуме хотят урезать зарплаты главврачам и директорам школ

Главным врачам медицинских учреждений и директорам школ необходимо ограничить заработные платы и установить «потолок» — максимум вдвое больше, чем у их подчиненных. Соответствующее письмо от депутатов Госдумы уже направлено премьер-министру Михаилу Мишустину, передает РИА Новости.
«Представляется необходимым рассмотреть вопрос об установлении специального правила для медицинских и образовательных организаций всех уровней подведомственности: заработная плата руководителя не должна превышать среднюю заработную плату по соответствующему учреждению более чем на 100%», — говорится в обращении.
Собеседник агентства отметил, что заработок руководства данных учреждений должен зависеть исключительно от доходов персонала. Если их зарплата растет, тогда у главврачей и директоров школ есть экономические основания для увеличения своих.
По словам инициаторов изменений, сейчас руководство больниц и образовательных организаций наделено правом выписывать себе различные премии и поощрения. А это создает существенный разрыв между их зарплатами и заработком работников. Чтобы не было выгорания у персонала, раннего ухода из профессии и дефицита кадров, и предлагается такая ограничительная мера.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.