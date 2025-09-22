Очереди образовались на некоторых приграничных пунктах пропуска

Представители министерства транспорта и Пограничной службы РК посетили автомобильные пункты пропуска на границе с Россией. Они осмотрели инфраструктуру пунктов пропуска, включая зоны движения автотранспорта, площадки для досмотра, здания и сооружения для обслуживания граждан и сотрудников.
«По итогам обследования установлено, что на ряде пунктов пропуска наблюдается значительное скопление транспортных средств на нейтральной полосе в сторону РФ, особенно грузового автотранспорта. Это приводит к образованию очередей, замедлению пропускных процедур и дополнительным затратам времени для участников, как следствие — и на стороне РК», — говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта.
Это во многом связано с ужесточением мер контроля со стороны России, пояснили в Минтрансе. В частности, усилены процедуры проверки грузов, увеличено время досмотра транспортных средств, а также введены дополнительные меры по проверке документов и соблюдению санитарных и фитосанитарных требований.
Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют в 2026 году завершить модернизацию 10 внутренних пунктов пропуска. В 2025 году в рамках модернизации приграничных пунктов пропуска запущены «Капланбек», «Атамекен», «Кольжат» и «Алаколь». До конца года будут введены еще пять («Казыгурт», «Тажен», «Темир баба», «Майкапчагай» и «Бахты»), что обеспечит модернизацию всех автопереходов на внешнем контуре.
Электронную очередь запустят на двух погранпунктах Казахстана и Кыргызстана. Цифровая система будет работать в пилотном режиме.