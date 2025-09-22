Очереди образовались на некоторых приграничных пунктах пропуска

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют в 2026 году завершить модернизацию 10 внутренних пунктов пропуска. В 2025 году в рамках модернизации приграничных пунктов пропуска запущены «Капланбек», «Атамекен», «Кольжат» и «Алаколь». До конца года будут введены еще пять («Казыгурт», «Тажен», «Темир баба», «Майкапчагай» и «Бахты»), что обеспечит модернизацию всех автопереходов на внешнем контуре.