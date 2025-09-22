Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WP: Парацетамол при беременности может увеличить риск аутизма у детей

Американские власти намерены официально объявить о возможном повышении риска развития аутизма у детей, чьи матери принимали ацетаминофен (парацетамол) во время беременности. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Американские власти намерены официально объявить о возможном повышении риска развития аутизма у детей, чьи матери принимали ацетаминофен (парацетамол) во время беременности. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Согласно информации газеты, выводы основаны на ряде исследований, включая совместное исследование медицинского комплекса Маунт-Синай и Гарвардского университета. Основываясь на полученных данных, допускается связь между приемом препаратов на основе парацетамола на ранних сроках беременности и повышенным риском развития аутизма.

В связи с этим беременных женщин будут предупреждать о необходимости избегать приема подобных препаратов, если у них нет повышенной температуры, говорится в статье.

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что у каждой десятой женщины в возрасте 29 лет возникают сложности с зачатием ребенка, а после 35 лет лишь половина имеют достаточный уровень фертильности для успешной беременности.

Ранее «ВМ» узнала у экстрасенса Дарьи Мироновой, почему опасно выставлять фотографии во время беременности на всеобщее обозрение.

Узнать больше по теме
Анастасия Ракова: биография и политическая карьера заместителя мэра Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития России Анастасия Ракова — известная политическая фигура в столице. Она начала карьеру в 1998 году в аппарате Думы ХМАО: тогда же она познакомилась с Сергеем Собяниным, после чего ее карьера пошла в гору. Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше