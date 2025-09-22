WP: Парацетамол при беременности может увеличить риск аутизма у детей

Американские власти намерены официально объявить о возможном повышении риска развития аутизма у детей, чьи матери принимали ацетаминофен (парацетамол) во время беременности. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Согласно информации газеты, выводы основаны на ряде исследований, включая совместное исследование медицинского комплекса Маунт-Синай и Гарвардского университета. Основываясь на полученных данных, допускается связь между приемом препаратов на основе парацетамола на ранних сроках беременности и повышенным риском развития аутизма.
В связи с этим беременных женщин будут предупреждать о необходимости избегать приема подобных препаратов, если у них нет повышенной температуры, говорится в статье.
