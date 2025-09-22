Росавиация временно ограничила работу аэропорта Ярославля

Аэропорт Туношна в Ярославле не принимает и не выпускает самолёты. Его работа временно ограничена в целях безопасности, информирует пресс-служба Росавиации.
Релиз опубликован в Telegram-канале официального представителя ведомства Артёма Кореняко в 04.08 в ночь на понедельник 22 сентября.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в публикации.
Также сообщается, что сняты ранее введённые временные ограничения на работу аэропорта в Сочи.
«В период действия ограничений на запасные аэродромы “ушли” 20 самолетов», — говорится в релизе.
Накануне в аэропорту Волгограда были введены временные ограничения.
Также сообщалось, что в Севастополе успешно отразили атаку ВСУ вечером 21 сентября. Сбито три вражеских беспилотника.
Тем временем глава Республики Крым Сергей Аксёнов назвал уточнённые данные по погибшим и пострадавшим в результате атаки украинских БПЛА на санаторий Форос. Он сообщил, что погибли три человека, различные ранения и травмы получили шестнадцать.