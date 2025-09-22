Россиянам напомнили, в каких категориях товаров подделки особенно опасны

По словам специалиста, главная угроза — поддельные электроинструменты и аккумуляторы, так как некачественные элементы питания или проводка могут привести к короткому замыканию и пожару. Опасны и фальсификаты сварочного оборудования — велик риск поражения током. Особенно критичны поддельные каски, очки и перчатки: они не защищают и становятся причиной травм. А расходники низкого качества могут сломаться прямо во время работы и нанести серьёзные повреждения.