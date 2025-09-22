Арест французского велосипедиста в Приморье: подана апелляция на решение суда

Апелляционная жалоба на арест французского велопутешественника Софиана Сехили подана в Приморский краевой суд. Защита намерена просить об изменении меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Об этом сообщила РИА Новости адвокат спортсмена Алла Кушнир.
Ранее Уссурийский районный суд избрал для Сехили меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 октября. Французский гражданин подозревается в незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации.
«Апелляционная жалоба на арест Софиана Сехили направлена в Приморский краевой суд через суд первой инстанции, как того требует закон. Мы просим изменить ему меру пресечения на иную, не связанную с изоляцией от общества, для этого собраны все необходимые документы», — заявила Кушнир.
Стоит отметить, что ранее пресс-служба судебной системы Приморского края сообщала об отсутствии жалоб защиты на арест Сехили. Адвокат подчеркнула, что процедура направления жалобы через суд первой инстанции была соблюдена.