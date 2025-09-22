Россиянам рассказали о нововведениях в работе МФЦ

В МФЦ разместят стойки самообслуживания по биометрии.
В 2025 году в многофункциональных центрах (МФЦ) России появятся стойки самообслуживания по биометрии, которые позволят гражданам подтверждать личность и получать государственные услуги без участия специалистов. Об этом сообщил глава Центра биометрических технологий (ЦБТ), оператора Единой биометрической системы, Владислав Поволоцкий.
«Мы же решили пойти дальше и разместить в МФЦ стойки самообслуживания по биометрии», — сказал глава ЦБТ. Он уточнил, что подтвердить личность и получить услугу можно будет вообще без взаимодействия со специалистом.
Сейчас технология подтверждения личности без паспорта с использованием биометрии уже внедрена в четырех регионах: Челябинской, Липецкой, Ленинградской и Нижегородской областях. В этих субъектах граждане могут пройти идентификацию через терминал, установленный на рабочем месте сотрудника МФЦ. В это году планируется подключить к системе новые регионы — Санкт-Петербург и Чукотку.