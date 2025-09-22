Россиянам рассказали о нововведениях в работе МФЦ

Сейчас технология подтверждения личности без паспорта с использованием биометрии уже внедрена в четырех регионах: Челябинской, Липецкой, Ленинградской и Нижегородской областях. В этих субъектах граждане могут пройти идентификацию через терминал, установленный на рабочем месте сотрудника МФЦ. В это году планируется подключить к системе новые регионы — Санкт-Петербург и Чукотку.