Россиян предупредили о мошенниках-дезинсекторах

Расклеенные в подъездах многоэтажек объявления с предложениями услуг дезинсекции часто оказываются мошенническими.

Расклеенные в подъездах многоэтажек объявления с предложениями услуг дезинсекции часто оказываются мошенническими. Об этом предупредили россиян в Госдуме, передает ТАСС.

«Объявления на подъездах часто являются уловкой мошенников, маскирующихся под городские службы дезинсекции, чтобы привлечь клиентов и навязать завышенные цены. Недобросовестные компании работают “по факту”, назначая стоимость услуг только во время визита», — отметил собеседник агентства.

Такие действия недобросовестных «специалистов» приводит к значительному повышению конечной стоимости услуги и отсутствию какой-либо ответственности. В Госдуме призвали граждан проверять реквизиты вызываемых компаний. А также требовать заключения договора до начала работ.

В случае некачественных услуг, стоит обратиться в Роспотребнадзор. Если же вы столкнулись с мошенниками, то необходимо написать заявление в правоохранительные органы. По новому закону, который вступил в силу в марте текущего года, все дезинсекционные службы должны работать с соблюдением требований СанПиН 3.3686−21 и иметь лицензию.

