В ивановском аэропорту «Южный» ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В ивановском аэропорту ввели временные ограничения.
В Ивановском аэропорту «Южный» ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении. Новость опубликована в telegram-канале.
Время действия ограничений и их возможное продление будут зависеть от оперативной обстановки. Уточняется, что мера необходима для обеспечения безопасности полетов. Сроки снятия ограничений пока не определены.