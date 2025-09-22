Ричмонд
В ивановском аэропорту «Южный» ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении. Новость опубликована в telegram-канале.

Время действия ограничений и их возможное продление будут зависеть от оперативной обстановки. Уточняется, что мера необходима для обеспечения безопасности полетов. Сроки снятия ограничений пока не определены.