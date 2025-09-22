Незаконный вылов крабов обошёлся двум жителям Приморья в 18,5 млн рублей

Попытка подзаработать на морских деликатесах обернулась для двух жителей Приморья многомиллионным иском: за незаконную перевозку тысяч крабов и редких моллюсков суд обязал их возместить государству ущерб в размере более 18,5 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Главной военной прокуратуры РФ.