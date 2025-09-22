Незаконный вылов крабов обошёлся двум жителям Приморья в 18,5 млн рублей

Попытка подзаработать на морских деликатесах обернулась для двух жителей Приморья многомиллионным иском: за незаконную перевозку тысяч крабов и редких моллюсков суд обязал их возместить государству ущерб в размере более 18,5 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Главной военной прокуратуры РФ.
Отмечается, что в июне 2024 года мужчины без разрешительной документации осуществили приёмку, хранение и перевозку крупной партии водных биологических ресурсов — более 2,6 тысяч особей краба камчатского и краба-стригуна опилио, а также 28 особей моллюска нептунеи многоребристой. По оценке специалистов, масштаб ущерба составил свыше 18,5 млн рублей.
Иск, поданный первым заместителем военного прокурора ТОФ, был рассмотрен Фокинским районным судом Приморья. Суд признал доводы прокуратуры обоснованными и постановил взыскать с ответчиков всю сумму ущерба.
Оба мужчины ранее уже были привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ — каждому был назначен штраф по 716 тысяч рублей. Военная прокуратура гарнизона следит за исполнением судебного решения.
Напомним, во Владивостоке вынесен приговор по делу о незаконной перевозке морепродуктов в крупном размере. Фрунзенский районный суд признал 54-летнюю руководительницу ООО «Мерлион» виновной в контрабанде водных биологических ресурсов (ст. 226.1 УК РФ).