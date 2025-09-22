Депутат Нилов: Суббота 1 ноября будет рабочим днем

В России суббота, 1 ноября 2025 года, будет объявлена рабочим днем. Это решение принято для того, чтобы обеспечить непрерывные трехдневные выходные в честь Дня народного единства, который в 2025 году приходится на вторник, 4 ноября. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
По его словам, выходной с субботы, 1 ноября, будет перенесен на понедельник, 3 ноября. Таким образом, выходными днями станут 2, 3 и 4 ноября.
По словам Нилова, подобное решение, поддержанное трехсторонней комиссией (представители правительства, профсоюзов и работодателей), позволит избежать неудобной ситуации, когда понедельник 3 ноября оказался бы единственным рабочим днем между обычными выходными и праздником, передает ТАСС.
В декабре россияне будут работать 22 дня, а новогодние выходные продлятся 12 дней — с 31 декабря по 11 января. Так, последний рабочий день в 2025 году придется на 30 декабря. 31 декабря будет объявлен нерабочим днем, так как выходной с воскресенья, 5 января, будет перенесен.