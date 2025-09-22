Депутат Нилов: Суббота 1 ноября будет рабочим днем

В России суббота, 1 ноября 2025 года, будет объявлена рабочим днем. Это решение принято для того, чтобы обеспечить непрерывные трехдневные выходные в честь Дня народного единства, который в 2025 году приходится на вторник, 4 ноября. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.