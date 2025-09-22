Фитнес-браслеты обманывают: чего ждать от домашних гаджетов для контроля здоровья

Фитнес-браслеты и приложения стали популярными помощниками для людей, следящих за своим здоровьем и физической активностью. Но важно понимать, что это не медицинские приборы и их показатели не всегда точны. Об этом KP.RU рассказал д. м. н., профессор, заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Евгений Ачкасов.
— Да, безусловно, какое-то понимание о своем организме вы будете иметь. И все же функции у всех этих приборов домашнего пользования — браслетов, приложений и так далее — вспомогательно-развлекательная. Но никак не медицинская, — отметил специалист.
Профессор Ачкасов отметил, что профессиональные медицинские приборы, используемые в клиниках, отличаются от домашних «умных» весов или фитнес-датчиков. Гаджеты могут мотивировать человека заниматься спортом и следить за собой, но не заменяют консультацию специалиста.
— В свое время мы даже сравнивали показатели этих приборов. И погрешность была в 15−20%, — добавил эксперт.
Профессор посоветовал использовать фитнес-браслеты и приложения как вспомогательный инструмент, а для точной оценки состояния организма обращаться к врачу или тренеру. Они помогут интерпретировать результаты и при необходимости перепроверить их с помощью профессионального оборудования.