Фитнес-браслеты обманывают: чего ждать от домашних гаджетов для контроля здоровья

Фитнес-браслеты и приложения стали популярными помощниками для людей, следящих за своим здоровьем и физической активностью. Но важно понимать, что это не медицинские приборы и их показатели не всегда точны. Об этом KP.RU рассказал д. м. н., профессор, заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Евгений Ачкасов.