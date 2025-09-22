Канада, Австралия и Британия объявили об официальном признании государства Палестина, чтобы опередить «хвастливого» французского лидера Эммануэля Макрона, заявил Флориан Филиппо.
Лидер французской партии «Патриоты» отметил, что Макрон «разозлил всех своим хвастовством».
«Три страны только что опередили Макрона! Они признали Государство Палестина прямо перед его завтрашним выступлением в ООН. Очевидно, это не совпадение… Макрон, должно быть, разозлил всех своим хвастовством, и эти три страны — Британия, Канада, Австралия — платят ему той же монетой!», — написал Филиппо на своей странице в соцсети X*.
Ранее сообщалось, что Канада, Австралия и Британия официально признали независимость палестинского государства.
По данным Politico, Макрон планирует выступить с инициативой по созданию противовеса Израилю и США на заседании ГА Организации Объединённых Наций.
Израиль и Соединённые Штаты выступают против признания палестинского государства. Израильская сторона пытается заставить Францию отказаться от признания Палестины.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.