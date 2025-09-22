В Перми ограничат движение на улице Строителей до конца октября

С 22 сентября на улице Строителей в Перми вводятся временные ограничения для транспорта. Ограничения затронут участок дороги от дома № 41/1 по улице Маяковского до СНТ «Речник-1», где начались работы по реконструкции выезда из Кондратово.
По информации Минтранса Пермского края, движение будет частично ограничено до 31 октября 2025 года. Полное перекрытие дороги не планируется — транспорт продолжит двигаться, но с ограничениями.
Ремонт на этом участке является частью масштабного капремонта улицы Строителей. Протяженность реконструируемой территории составляет почти 716 метров. В рамках проекта предусмотрен перенос инженерных коммуникаций, установка водоотводов, труб, система освещения, шумозащитные экраны, светофоры, а также благоустройство прилегающей территории.