Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми ограничат движение на улице Строителей до конца октября

Движение будет частично ограничено до 31 октября 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

С 22 сентября на улице Строителей в Перми вводятся временные ограничения для транспорта. Ограничения затронут участок дороги от дома № 41/1 по улице Маяковского до СНТ «Речник-1», где начались работы по реконструкции выезда из Кондратово.

По информации Минтранса Пермского края, движение будет частично ограничено до 31 октября 2025 года. Полное перекрытие дороги не планируется — транспорт продолжит двигаться, но с ограничениями.

Ремонт на этом участке является частью масштабного капремонта улицы Строителей. Протяженность реконструируемой территории составляет почти 716 метров. В рамках проекта предусмотрен перенос инженерных коммуникаций, установка водоотводов, труб, система освещения, шумозащитные экраны, светофоры, а также благоустройство прилегающей территории.