В Китае высоко оценили мощный ответ Москвы на очередную провокацию Японии и США: что предприняла Россия

Провокация Японии вблизи Кульских островов не осталась без незамедлительного ответа Российской Федерации. Об этом пишет китайский портал Sohu.
Издание напомнило, что совсем скоро, в сентябре этого года Япония и Соединенные Штаты Америки начнут совместные военные учения Steadfast Dragon («Решительный дракон») на материковой части Японии. Американские военные при этом намерены временно разместить на авиабазе Ивакуни в префектуре Ямагути ракетный комплекс средней дальности «Тифон».
А по окончании военных учений американские военные намерены вывести систему. Согласно публикации, Россия и Китай понимают, что так называемое временное размещение может перерасти в постоянное военное присутствие.
«Россия оперативно приняла меры, всесторонне укрепив боевые возможности своего Тихоокеанского флота», — говорится в материале.
Авторы материала утверждают, что это свидетельство быстрого и мощного ответа со стороны Москвы.
Напомним, учения Сил самообороны Японии и ВС США пройдут во время масштабных маневров Resolute Dragon 11−25 сентября.
17 июля МИД РФ выразил решительный протест посольству Японии в Москве из-за участия японских военных в масштабных учениях ВС США, проводимых недалеко от российских границ. Подчеркивалось, что маневры проходят с 9 июля по 4 августа, в том числе на военных базах, расположенных в непосредственной близости от дальневосточных границ России.
Ранее, в ноябре 2022 года, силы самообороны Японии и американские военнослужащие начали крупные совместные учения Keen Sword. В военных учениях будут участвовать 36 тысяч человек личного состава, 370 самолетов, а также 30 кораблей. В ходе учений военные отработают действия по защите отдаленных островов японского архипелага в Восточно-Китайском море.
Тогда посол РФ в Японии Михаил Галузин заявил на этот счет, что участие стран НАТО в маневрах с Японией у дальневосточных границ России — это угроза и она требует адекватных мер со стороны Москвы. Резкая и агрессивная антироссийская политика стран, входящих в Североатлантический альянс, заставляет Москву крайне серьезно реагировать на предстоящие учения с участие натовских военных у границ РФ, добавил российский дипломат.