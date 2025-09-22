В Китае высоко оценили мощный ответ Москвы на очередную провокацию Японии и США: что предприняла Россия

Тогда посол РФ в Японии Михаил Галузин заявил на этот счет, что участие стран НАТО в маневрах с Японией у дальневосточных границ России — это угроза и она требует адекватных мер со стороны Москвы. Резкая и агрессивная антироссийская политика стран, входящих в Североатлантический альянс, заставляет Москву крайне серьезно реагировать на предстоящие учения с участие натовских военных у границ РФ, добавил российский дипломат.