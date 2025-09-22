Росавиация: в аэропортах Иванова и Ярославля установлены ограничения

Временные ограничения на выпуск и приём самолётов действуют в воздушной гавани Иванова, говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.
«Аэропорт Иваново (Южный). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — заявили в Росавиации.
Официальный представитель Росавиации Артём Кореняко уточнил, что мера введена в рамках обеспечения безопасности полётов.
Кроме того, ограничения на полёты установлены в аэропорту Ярославля.
«Аэропорт Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в Telegram.
Ранее сообщалось, что в Пулково заявили о возобновлении работы сайта аэропорта после взлома. После взлома ресурса сама воздушная гавань функционировала штатно, регистрация на рейсы осуществлялась в обычном режиме.