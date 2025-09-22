Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация: в аэропортах Иванова и Ярославля установлены ограничения

Меры введены в целях обеспечения авиационной безопасности.

Источник: Аргументы и факты

Временные ограничения на выпуск и приём самолётов действуют в воздушной гавани Иванова, говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.

«Аэропорт Иваново (Южный). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — заявили в Росавиации.

Официальный представитель Росавиации Артём Кореняко уточнил, что мера введена в рамках обеспечения безопасности полётов.

Кроме того, ограничения на полёты установлены в аэропорту Ярославля.

«Аэропорт Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в Telegram.

Ранее сообщалось, что в Пулково заявили о возобновлении работы сайта аэропорта после взлома. После взлома ресурса сама воздушная гавань функционировала штатно, регистрация на рейсы осуществлялась в обычном режиме.