Science XXI: Ученые нашли капсулу времени с посланием о гибели мира от ИИ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что планомерное развитие ИИ уже в обозримом будущем окажет существенное влияние на все сферы общественной жизни. Духовник ранее предупредил, что рост популярности нейросетей и бесконтрольное внедрение искусственного интеллекта во все сферы жизни общества приведет к утрате веры в Бога у людей, а также может стать причиной начала апокалипсиса.