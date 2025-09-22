Парацетамол вызывает аутизм у детей? Минздрав США готовит заявление

Ранее Дональд Трамп заявил, что 40% американских детей страдают как минимум одним хроническим заболеванием. Особое внимание он уделил росту случаев аутизма: если раньше этот диагноз ставили лишь одному ребенку из 10 тысяч, то сейчас — каждому 31-му. Также, по словам Трампа, более 20% несовершеннолетних американцев страдают от ожирения.