В Госдуме напомнили о переносе выходного на начало ноября: россиян ждут три выходных подряд

Парламентарий отметил, что 31 декабря уже официально признано нерабочим днём. Также страна будет отдыхать с 1 по 8 января. На субботу и воскресенье, 10 и 11 января, соответственно, также выпадает выходной. Остаётся решить вопрос с пятницей, 9 января, пояснил депутат. По его словам, в этот день люди будут брать отпуск, чтобы не нарушать праздничный настрой.