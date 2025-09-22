В Госдуме напомнили о переносе выходного на начало ноября: россиян ждут три выходных подряд

В этом году суббота, 1 ноября, будет рабочим днем, чтобы объединить два выходных с Днем народного единства 4 ноября и избежать неудобства с единственным рабочим днем между ними. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
Он объяснил, что 4 ноября, согласно Трудовому кодексу, является нерабочим праздничным днем и выпадает на вторник. Это решение было принято правительством РФ для оптимизации производственного календаря.
«Суббота, 1 ноября, будет рабочим днем, а выходной с субботы перенесен на понедельник», — отметил Нилов, что позволит сделать три дня — с 2 по 4 ноября — выходными.
По словам депутата, если бы 1 ноября оставили выходным, то единственным рабочим днем между выходными и праздником был бы понедельник, 3 ноября, что создало бы неудобства и неэффективность.
«Это решение было подготовлено Министерством труда РФ и поддержано трехсторонней комиссией, в которую входят правительство, профсоюзы и объединения работодателей», — добавил Нилов.
Недавно депутат Госдумы Ярослав Нилов сообщил, что в 2026 году жителей России планируют порадовать 12-дневными новогодними каникулами. Правительство рассматривает возможность сделать выходными все дни с 31 декабря по 11 января.
Парламентарий отметил, что 31 декабря уже официально признано нерабочим днём. Также страна будет отдыхать с 1 по 8 января. На субботу и воскресенье, 10 и 11 января, соответственно, также выпадает выходной. Остаётся решить вопрос с пятницей, 9 января, пояснил депутат. По его словам, в этот день люди будут брать отпуск, чтобы не нарушать праздничный настрой.
Ранее депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» разработали законопроект, направленный на внедрение гибкого графика труда для родителей из многодетных семей. Инициаторами этого предложения стали председатель партии Сергей Миронов и глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
Тем временем депутат Светлана Бессараб допустила сокращение рабочей недели до 36 часов в России. Она подчеркнула, что проект уже разработан и будет представлен правительству страны по окончанию конфликта на Украине.