Кому проиндексируют зарплаты в октябре

Об этом рассказала ТАСС первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева, передает ИА DEITA.RU.
По ее словам, повышение пенсий и окладов, запланированное на октябрь 2025 года, в основном направлено на увеличение заработных плат военнослужащих, сотрудников МВД, Росгвардии, работников учреждений и органов, входящих в систему исполнения наказаний, а также других государственных служащих.
Позже также будет произведено повышение пенсий для пенсионеров, работающих в силовых ведомствах, что обеспечит дополнительную поддержку этой категории граждан.
Повышение затронет также специалистов федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также работников федеральных государственных органов и гражданский персонал воинских частей, отметила Цунаева.
При этом индексация не распространяется на работников муниципальных и региональных учреждений, поскольку решение о повышении их зарплат принимается на местном уровне. Цунаева подчеркнула, что местные власти должны самостоятельно определять, будут ли повышены зарплаты в этих сферах.