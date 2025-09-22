Ричмонд
Кому проиндексируют зарплаты в октябре

С 1 октября в России запланирована индексация зарплат на 7,6%, которая коснется военнослужащих, сотрудников силовых структур и работников федеральных государственных органов, а также ряда других категорий работников.

Источник: ДЕЙТА

Об этом рассказала ТАСС первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева, передает ИА DEITA.RU.

По ее словам, повышение пенсий и окладов, запланированное на октябрь 2025 года, в основном направлено на увеличение заработных плат военнослужащих, сотрудников МВД, Росгвардии, работников учреждений и органов, входящих в систему исполнения наказаний, а также других государственных служащих.

Позже также будет произведено повышение пенсий для пенсионеров, работающих в силовых ведомствах, что обеспечит дополнительную поддержку этой категории граждан.

Повышение затронет также специалистов федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также работников федеральных государственных органов и гражданский персонал воинских частей, отметила Цунаева.

При этом индексация не распространяется на работников муниципальных и региональных учреждений, поскольку решение о повышении их зарплат принимается на местном уровне. Цунаева подчеркнула, что местные власти должны самостоятельно определять, будут ли повышены зарплаты в этих сферах.