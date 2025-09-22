Кому проиндексируют зарплаты в октябре

При этом индексация не распространяется на работников муниципальных и региональных учреждений, поскольку решение о повышении их зарплат принимается на местном уровне. Цунаева подчеркнула, что местные власти должны самостоятельно определять, будут ли повышены зарплаты в этих сферах.