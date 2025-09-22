Гагин: две бригады ВСУ с трех сторон зажаты в лесу под Харьковом

Украинские боевики оказались зажаты с трех сторон в лесу у Синельниково в Харьковской области, сообщил в беседе с aif.ru военно-политический эксперт Ян Гагин.
Напомним, ранее стало известно, что в окрестностях этого леса оказались заблокированы подразделения двух бригад ВСУ — 57-й отдельной мотопехотной и 127-й отдельной механизированной.
«ВСУ с трех сторон в клещи берут, но это продолжается уже некоторое время. Там получился своеобразный полукотел», — отметил эксперт.
Ранее полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алёхин в беседе с aif.ru сообщил, что в Харьковской области были уничтожены временные пункты дислокации ВСУ, а также под удар попала украинская колонна с техникой, провизией и личным составом.
Также стало известно, что батальон иностранных наемников ВСУ понес большие потери под Харьковом.