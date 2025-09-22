Французский стример скончался в прямом эфире после длительных издевательств

Популярный французский стример Рафаэль Гравен, известный под псевдонимами Жан Порманов и JP, внезапно скончался в конце августа в коммуне Конт на юго-востоке Франции. Трагическое событие произошло во время его прямого эфира, который длился более 12 дней.
Смерть 46-летнего стримера, которого смотрели 3,4 миллиона зрителей на Kick, вызвала мгновенные обвинения в адрес его молодых коллег. Зрители утверждают, что во время прямых трансляций Сафин Хамади и Оуэн Сеназандотти открыто издевались над Гравеном: били его, обливали различными жидкостями, не давали спать и унижали. Несмотря на неоднократные просьбы Гравена о помощи, побои, по словам зрителей, продолжались.
В опубликованном в сети видео из эфира видно, как Гравен лежит неподвижно под одеялом. Друзья пытались его разбудить, бросив в него бутылку с водой, но он не подавал признаков жизни. Трансляция прервалась после фразы одного из них: «Он в очень странной позе».
Прибывшие на место медики констатировали смерть, а полицейские изъяли камеру и другую технику, начав расследование. Однако официальные выводы пока не сделаны. На похоронах Гравена, проходивших 27 августа в Ницце, присутствовали десятки человек, включая коллег. Сафин Хамади и Оуэн Сеназандотти, которых активно обсуждали во время прощания, упорно игнорировали журналистов, не отвечая на вопросы о своей причастности к случившемуся, передает Reuters.
