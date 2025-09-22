Французский стример скончался в прямом эфире после длительных издевательств

В августе TikTok-блогер попытался в прямом эфире зависнуть над бочкой с водой, но сорвался и утонул в ней. Из-за того, что емкость была узкой, он не смог перевернуться и выбраться из нее. Мужчина задохнулся во время прямой трансляции, пока за ним наблюдали тысячи зрителей.