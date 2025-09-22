Украинская дзюдоистка Литвиненко сменила спортивное гражданство

Бронзовый призёр чемпионата мира, украинская дзюдоистка Елизавета Литвиненко сменила спортивное гражданство из-за решения Федерации дзюдо Украины не выступать на международных турнирах. Об этом сообщило агентство «РБК-Украина».
Спортсменка вошла в сборную ОАЭ. Под флагом новой страны она планирует участвовать в Олимпийских играх, которые пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе.
Напомним, в мае сборная Украины отказалась от чемпионата мира в Будапеште из-за допуска на соревнования белорусских спортсменов с национальной символикой. Федерация дзюдо Украины объяснила это решение приказом украинского министерства молодежи и спорта о запрете на участие в состязаниях, в которых представители России и Белоруссии выступают не в качестве нейтральных атлетов.
В июле сообщалось, что серебряный призёр Олимпийских игр, украинский гимнаст Илья Ковтун решил сменить спортивное гражданство и изъявил желание представлять Хорватию на международных соревнованиях.