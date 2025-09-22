Украинская дзюдоистка Литвиненко сменила спортивное гражданство

Напомним, в мае сборная Украины отказалась от чемпионата мира в Будапеште из-за допуска на соревнования белорусских спортсменов с национальной символикой. Федерация дзюдо Украины объяснила это решение приказом украинского министерства молодежи и спорта о запрете на участие в состязаниях, в которых представители России и Белоруссии выступают не в качестве нейтральных атлетов.