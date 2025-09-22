«РВ»: под Киевом атакован «позиционный» район ЗРК Patriot

«Позиционный» район ЗРК Patriot производства Соединённых Штатов подвергся удару в Киевской области, информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
По данным военкоров, атакован аэропорт Борисполь под Киевом.
«Армия России атаковала позиционный район ЗРК Patriot под Киевом. Десятки дронов атаковали аэропорт “Борисполь” под Киевом: туда летел и реактивный БПЛА», — говорится в сообщении.
По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киевской области звучит воздушная тревога.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее подпольщик Сергей Лебедев заявил, что в Киевской области нанесён удар по цеху по сборке беспилотных летательных аппаратов для Вооружённых сил Украины.
Также стало известно о взрывах в городе Сумы.