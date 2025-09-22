22 сентября в Казахстане: грозы в 10 регионах страны

По данным РГП «Казгидромет» 22 сентября экстремальная пожарная опасность сохраняется почти во всех регионах Казахстана, передает DKNews.kz.
Гроза, шквал: Астана, Шымкент, а также Жамбылская, Алматинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Акмолинская, Жетісу, Мангистауская, Костанайская, Карагандинская и Ұлытау области. Пыльная буря: Туркестанская и Кызылординская области. Туман: Восточно-Казахстанская, Абайская, Акмолинская, Жетісу и Костанайская области. Заморозки до 1 градуса: Восточно-Казахстанская и Абайская области.
Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в большинстве областей страны.
Штормовые предупреждения ожидаются:
В Астане днем ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-восточный с переходом северо-западный днем порывы 15−18 м/с.
В Шымкенте ожидается юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15−20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Утром и днем на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20, порывы 23−28 м/с. На западе, севере, центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Алматинской области ветер юго-восточный с переходом на юго-западный утром и днем на юге, востоке области порывы 17−22 м/с. На севере, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем в центре, горных районах области Жетісу ожидается гроза. Ночью и утром в горных районах области туман. Ветер юго-западный на востоке, в горных районах области порывы 15−20, днем временами 23−28 м/с. На западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, западе, в горных районах области 15−20, днем порывы 23 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем в Северо-Казахстанской области на юге, севере, востоке ожидается гроза, на юге области град, шквал. Ветер юго-западный, западный днем на юге, востоке области порывы 15−20 м/с.
Днем на западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются гроза, шквал. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом северо-западный днем на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с.
Ночью и утром севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный днем на юге, в центре области 15−20 м/с. Ночью на востоке области ожидаются заморозки 1 градус.
Ночью и утром на севере области Абай ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на востоке, юге, в центре области 15−20 м/с. Ночью на западе области ожидаются заморозки 1 градус.
Днем на севере Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный на севере, востоке области порывы 15−20 м/с.
Утром и днем на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на западе, юге области порывы 15−20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На севере, востоке, в центре области Ұлытау ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный днем на севере, юге области порывы 15−20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Утром и днем на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на западе, севере, юге области 15−20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.
Днем в центре, на севере, востоке Кызылординской области ожидаются пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем в центре, на севере, востоке 15−20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На западе, юго-востоке Мангистауской области ожидается гроза. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность.
На западе, юге, востоке Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере области сохраняется высокая пожарная опасность.
На севере, юге, востоке Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области ожидается высокая пожарная опасность.
На западе, севере, северо-востоке, в центре Актюбинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.