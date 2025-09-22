22 сентября в Казахстане: грозы в 10 регионах страны

Утром и днем на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20, порывы 23−28 м/с. На западе, севере, центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.