Житель Хабаровска арестован на 12 суток за неповиновение полиции

Индустриальный районный суд Хабаровска признал местного жителя виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции». Судья назначил наказание в виде административного ареста сроком на 12 суток. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Инцидент произошел при остановке мопеда инспектором ДПС. Мужчина отказался передавать документы, удостоверяющие личность, пытался скрыться с места происшествия, а также оказывал физическое сопротивление правоохранителям, хватая за форму и отталкивая их.
Не согласившись с решением суда первой инстанции, мужчина подал жалобу в Хабаровский краевой суд. Однако судья краевого суда, изучив материалы дела, подтвердил законность требований сотрудников полиции и отсутствие оснований для пересмотра постановления. Доказательства вины были признаны достаточными и достоверными, а процедура рассмотрения дела — соответствующей закону.
Решение суда вступило в законную силу, и хабаровчанин будет отбывать административный арест.