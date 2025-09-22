Ричмонд
Житель Хабаровска арестован на 12 суток за неповиновение полиции

Мужчина отказался передавать документы, удостоверяющие личность.

Источник: Комсомольская правда

Индустриальный районный суд Хабаровска признал местного жителя виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции». Судья назначил наказание в виде административного ареста сроком на 12 суток. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Инцидент произошел при остановке мопеда инспектором ДПС. Мужчина отказался передавать документы, удостоверяющие личность, пытался скрыться с места происшествия, а также оказывал физическое сопротивление правоохранителям, хватая за форму и отталкивая их.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, мужчина подал жалобу в Хабаровский краевой суд. Однако судья краевого суда, изучив материалы дела, подтвердил законность требований сотрудников полиции и отсутствие оснований для пересмотра постановления. Доказательства вины были признаны достаточными и достоверными, а процедура рассмотрения дела — соответствующей закону.

Решение суда вступило в законную силу, и хабаровчанин будет отбывать административный арест.