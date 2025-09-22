Житель Хабаровска арестован на 12 суток за неповиновение полиции

Не согласившись с решением суда первой инстанции, мужчина подал жалобу в Хабаровский краевой суд. Однако судья краевого суда, изучив материалы дела, подтвердил законность требований сотрудников полиции и отсутствие оснований для пересмотра постановления. Доказательства вины были признаны достаточными и достоверными, а процедура рассмотрения дела — соответствующей закону.