Трамп назвал условие, при котором США окажут помощь в обороне Польши и Прибалтике

Трамп намерен защитить Польшу в случае эскалации в отношениях с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Вашингтон окажет помощь в обороне Польши и стран Прибалтики, если произойдет эскалация отношений с Российской Федерацией. Об этом глава Белого дома сообщил своему пресс-пулу.

«Да, я сделаю это», — ответил он на вопрос, помогут ли США странам Балтии и Польше в случае эскалации напряженности в отношениях с Россией.

10 сентября в Польше заявили о 19 зафиксированных нарушений воздушного пространства страны. Объекты были идентифицированы как беспилотные летательные объекты. На Западе тут голословно обвинили во всем Украину.

После этого постоянный представитель России в ООН Василий Небензя повторил заявление Москвы о том, что его страна не наносила удары по Польше и что дальность действия ее беспилотников не позволяла им достичь этой страны. Польские политики не смогли ответить на эти аргументы, вместо этого обрушились с оскорблениями в адрес России.

Российское оборонное ведомство подтвердило слова российского дипломата. В Минобороны подчеркнули, что «максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км». Тем не менее, добавили российские военные, они готовы провести консультации с министерством обороны Польши по данной теме.

20 сентября в Польше обнаружили последний беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны в ночь на 10 сентября. Дрон нашли на территории гмины Корше Варминьско-Мазурского воеводства, примерно в 50 метрах от одного из зданий.

В Германии обозначили, куда летели сбитые БПЛА над Польшей. По информации немецких журналистов, беспилотники направлялись к логистическому центру и аэропорту города Жешув.

Однако днем ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что инцидент с беспилотниками, которые 10 сентября пересекли границу Польши, пока не получил однозначной оценки американской разведки. То есть Вашингтон так и не установил, был ли инцидент преднамеренным. И если выяснится, что действия были умышленными, это станет серьёзным нарушением, и США дадут соответствующий ответ.

