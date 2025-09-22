Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лето в конце сентября: синоптики обещают до +28°C в понедельник

В понедельник, 22 сентября, в Беларуси ожидается теплая погода с переменной облачностью. Осадков в большинстве регионов не прогнозируется, сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Ричмонде: +18° 0 м/с 94% 762 мм рт. ст. +19°
Источник: Смартпресс

Лишь местами на северо-западе страны возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный умеренный, днем местами порывистый.

Прогноз погоды по регионам:

  • Брест. +26..+28°С. Малооблачно. Без осадков.
  • Витебск. +24..+26°С. Переменная облачность. Без существенных осадков.
  • Гомель. +26..+28°С. Малооблачно. Без осадков.
  • Гродно. +22..+24°С. Переменная облачность. Без существенных осадков.
  • Могилев. +25..+27°С. Малооблачно. Без осадков.
  • Минск. +25..+27°С. Переменная облачность. Без осадков.