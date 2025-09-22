Лето в конце сентября: синоптики обещают до +28°C в понедельник

Лишь местами на северо-западе страны возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный умеренный, днем местами порывистый.
Прогноз погоды по регионам:
- Брест. +26..+28°С. Малооблачно. Без осадков.
- Витебск. +24..+26°С. Переменная облачность. Без существенных осадков.
- Гомель. +26..+28°С. Малооблачно. Без осадков.
- Гродно. +22..+24°С. Переменная облачность. Без существенных осадков.
- Могилев. +25..+27°С. Малооблачно. Без осадков.
- Минск. +25..+27°С. Переменная облачность. Без осадков.