Украинских боевиков в лесу возле Синельниково в Харьковской области постепенно берут в клещи, сообщил aif.ru военно-политический эксперт Ян Гагин.
Напомним, ранее стало известно, что в окрестностях этого леса оказались заблокированы подразделения двух бригад ВСУ — 57-й отдельной мотопехотной и 127-й отдельной механизированной.
«Они пока не паникуют, поскольку их берут в клещи постепенно. Они как лягушка, которую варят постепенно», — отметил эксперт.
Кипящая лягушка, о которой упомянул Гагин, является отсылкой к научному эксперименту, проводившемуся в 19 веке.
Суть в том, что если лягушку опустить в кипящую воду — она выпрыгнет, но если ее поместить в теплую воду и постепенно нагреть — она не успеет почувствовать опасность и сварится заживо.
Ранее стало известно, что кишащее тысячами трупов ВСУ Серебрянское лесничество освободили в ЛНР.