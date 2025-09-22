Ричмонд
Трудовая инспекция расследует гибель сотрудника ЖКХ в Пермском крае

Мужчина спустился в колодец и погиб от удушья.

Источник: Аргументы и факты

Гибель работника ЖКХ расследуют в Пермском крае, сообщили в региональной инспекции труда.

Речь об инциденте, который произошёл 19 августа в Оханске. Как рассказали очевидцы, один из сотрудников спустился в люк и погиб от удушья. Напарник попытался его спасти, но тоже отравился газом, мужчину госпитализировали.

В госинпекции труда уточнили, что рабочие выполняли аварийно-восстановительные работы. Сейчас расследованием занимается специальная комиссия, чтобы выяснить причины и обстоятельства произошедшего.

«В ближайшее время будут проведены опросы работодателя, правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работников, запрошены результаты судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти погибшего работника», — сообщили в инспекции.

Также будет организована проверка и в отношении работодателя. Если будут выявлены нарушения трудового законодательства, к расследованию приобщал следственный комитет.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Перми во время взрыва газа на предприятии пострадали трое рабочих, один из них погиб.