Трудовая инспекция расследует гибель сотрудника ЖКХ в Пермском крае

Гибель работника ЖКХ расследуют в Пермском крае, сообщили в региональной инспекции труда.
Речь об инциденте, который произошёл 19 августа в Оханске. Как рассказали очевидцы, один из сотрудников спустился в люк и погиб от удушья. Напарник попытался его спасти, но тоже отравился газом, мужчину госпитализировали.
В госинпекции труда уточнили, что рабочие выполняли аварийно-восстановительные работы. Сейчас расследованием занимается специальная комиссия, чтобы выяснить причины и обстоятельства произошедшего.
«В ближайшее время будут проведены опросы работодателя, правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работников, запрошены результаты судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти погибшего работника», — сообщили в инспекции.
Также будет организована проверка и в отношении работодателя. Если будут выявлены нарушения трудового законодательства, к расследованию приобщал следственный комитет.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Перми во время взрыва газа на предприятии пострадали трое рабочих, один из них погиб.