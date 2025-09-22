Объяснены причины победы ФК «Зенит» над лидером РПЛ

Петербургский «Зенит» одержал победу над «Краснодаром» в рамках девятого тура Российской премьер-лиги. Матч, проходивший на домашнем поле южан, завершился результативной игрой гостей во втором тайме благодаря точным ударам Максима Глушенкова и Луиса Энрике.
Несмотря на поражение, краснодарцы сохраняют лидерство в турнирной таблице с 19 набранными очками. Петербуржцы с 16 очками расположились на четвертой позиции, сократив отрыв от лидера.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак охарактеризовал победу как ключевую для поддержания чемпионской интриги. Особое внимание он уделил работе судейской бригады во главе с Сергеем Карасевым, указав на многочисленные ошибки арбитра, которые, по его словам, допускались в отношении обеих команд.
Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев в эксклюзивном комментарии «Матч ТВ» объяснил поражение недостаточной реализацией моментов своей командой, подчеркнув, что подопечные имели все шансы изменить ход встречи.
