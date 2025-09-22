Объяснены причины победы ФК «Зенит» над лидером РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак охарактеризовал победу как ключевую для поддержания чемпионской интриги. Особое внимание он уделил работе судейской бригады во главе с Сергеем Карасевым, указав на многочисленные ошибки арбитра, которые, по его словам, допускались в отношении обеих команд.