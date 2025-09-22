В Новосибирске с 22 сентября начался второй этап подключения домов к отоплению

В Новосибирске продолжается запуск системы теплоснабжения. С 22 сентября начался второй этап подключения домов к отоплению. До 1 октября тепло получат здания, питающиеся от ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.
На подключение жилых домов к отоплению отводится три дня, затем будет проходить регулирование управляющими организациям внутридомовых систем отопления.
Отопления включат в домах на улицах Блюхера, Фабричная, Рябиновая, Дзержинского, Мясниковой, Выставочная, Кубановская, Выборная, Есенина, Прибрежная, Владимировская, Олеко Дундича, Ключ-Камышенское плато, Комбинатская, Народная, Лежена, Промышленная, Ползунова, Национальная, Трикотажная, Фасадная, Дениса Давыдова, Филатова, Связистов, Залесского, Земнухова, Вилюйская, Ипподромская, Светлая, Федосеева, Куприна, Красина, Алейская, Кочубея, Декоративный питомник, Чернышевский спуск, Краснодонский 1-ый переулок, 2-ой переулок, часть улицы Ватутина, Д. Ковальчук от площади Калинина до улицы Залесского, часть улицы Геодезическая от Котовского до Карла Маркса, Затулинский ж/м по улице Петухова от площади Сибиряков-Гвардейцев до улицы Громова, район Сельхозинститута.