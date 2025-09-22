В Новосибирске с 22 сентября начался второй этап подключения домов к отоплению

В Новосибирске продолжается запуск системы теплоснабжения. С 22 сентября начался второй этап подключения домов к отоплению. До 1 октября тепло получат здания, питающиеся от ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.