Жителей Иркутска приглашают присоединиться к общегородскому субботнику 27 сентября

Иркутск, НИА-Байкал — Осенний общегородской субботник состоится в Иркутске 27 сентября.
Для жителей, желающих принять в нем участие, подготовили 12 тысяч мешков и 6 тысяч пар перчаток. Их будут выдавать в комитетах по управлению округами.
«Такие мероприятия по традиции проводим весной и осенью, и с каждым разом все больше горожан и организаций включаются в этот процесс. Сейчас необходимо перед зимой навести порядок в рощах, прибрежных и лесных зонах. Приглашаю всех иркутян присоединиться к субботнику. Вместе мы делаем наш город уютным, чистым и красивым», — отметил мэр Руслан Болотов.
Желающих обеспечат необходимым инвентарем. Будет организован вывоз мусора, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Подать заявку на участие можно в комитетах по управлению городскими округами по месту жительства или по адресу организации.
Контактные телефоны:
Ленинский округ — 52−03−42, 52−02−13;
Октябрьский округ — 52−03−21;
Свердловский округ — 52−03−61;
Правобережный округ — 52−04−07.