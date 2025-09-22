Ричмонд
Жителей Иркутска приглашают присоединиться к общегородскому субботнику 27 сентября

Иркутск, НИА-Байкал — Осенний общегородской субботник состоится в Иркутске 27 сентября.

Источник: НИА Байкал

Иркутск, НИА-Байкал — Осенний общегородской субботник состоится в Иркутске 27 сентября.

Для жителей, желающих принять в нем участие, подготовили 12 тысяч мешков и 6 тысяч пар перчаток. Их будут выдавать в комитетах по управлению округами.

«Такие мероприятия по традиции проводим весной и осенью, и с каждым разом все больше горожан и организаций включаются в этот процесс. Сейчас необходимо перед зимой навести порядок в рощах, прибрежных и лесных зонах. Приглашаю всех иркутян присоединиться к субботнику. Вместе мы делаем наш город уютным, чистым и красивым», — отметил мэр Руслан Болотов.

Желающих обеспечат необходимым инвентарем. Будет организован вывоз мусора, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Подать заявку на участие можно в комитетах по управлению городскими округами по месту жительства или по адресу организации.

Контактные телефоны:

Ленинский округ — 52−03−42, 52−02−13;

Октябрьский округ — 52−03−21;

Свердловский округ — 52−03−61;

Правобережный округ — 52−04−07.