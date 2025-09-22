Ричмонд
Омичка стала серебряным призером в столичном марафоне

Четырехкратная победительница Сибирского марафона Марина Ковалева уступила чемпионке буквально пару минут.

Источник: Комсомольская правда

Известная омская бегунья Марина Ковалева не смогла в третий раз стать чемпионкой Московского марафона, прошедшего в столице 21 сентября. Она уступила чуть меньше 2 минут своей постоянной сопернице Луизе Леге, сообщает телеграм-канал «Московский Марафон».

На прошедшем 21 сентября Московском марафоне отличилась омская спортсменка Марина Ковалева. Она стала серебряным призером на дистанции 42 километра 195 метров с результатом 2 часа 30 минут и 18 секунд. Омичку обошла ее постоянная соперница — россиянка Луиза Леге с результатом 2 часа 28 минут 32 секунды. Добавим, что прославленная 41-летняя омичка — четырехкратная победительница Сибирского марафона и двукратная победительница Московского марафона — выиграла вместе с медалью и внушительный призовой фонд. За второе место омской спортсменке достались 500 тысяч рублей.